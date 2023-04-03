شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 11.. والدة راوية تخبر طه القماش سبب كرهها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، إذ تخبر والدة راوية، طه القماش سبب كرهها له، وتقول إن جده هو السبب.

وقالت والدة راوية إنها عندما تزوجت أمين والد راوية كان يعيشان في سعادة، وعندما أنجبا راوية اشترى دكانا في السوق، وعندما بلغت مي عز الدين عمر 7 شهور توفي والد زوجها أمين واضطر إلى الذهاب للبلد، ولم تعد معه بسبب أن أهله كانوا معترضين على زواجه من يونانية.

كما قالت والدة راوية إن جده الحج حسانين نصح والد رواية بأن يترك زوجته ويختار عائلته، وبالفعل نفذ أمين النصيحة وتركهما.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.