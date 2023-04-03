شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: "أنا محظوظة وشهر رمضان وش الخير عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة مى كساب تعيش حالة من السعادة البالغة هذه الأيام بعد الإشادة بأدائها في مسلسل "جعفر العمدة" خلال الحلقات الماضية، وقالت في لقائها "باليوم السابع"، "شكرا لكل الجماهير في كل مكان اللى حرصوا على تهنئتى على المسلسل وإشادتهم بالأداء، وأحمد الله على حظى السعيد".

وقالت الفنانة مى كساب عن شحصية ثريا التي أجادت تقديمها في مسلسل "جعفر العمدة": "المخرج محمد سامى هو الذى تحدث معى عن الدور، وقال لى إنه كتب الدور ومتخيلك فيه ولما قريت الورق تعايشت مع ثريا وذاكرتها كويس جدًا والحمد لله تقمصت شخصيتها، رغم أنها شخصية بعيدًا تمامًا عن شخصيتى الحقيقية فهى مختلفة عنى واستحالة أتجوز واحد يشبه شخصية جعفر العمدة ويكون لديه أكثر من زوجة".

وخلال الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة تلقت عايدة زوجة جعفر العمدة الرابعة التي تقوم بدورها الفنانة زينة مكالمة هاتفية من خطيبها السابق، وقام بتوجيه لها كلمات محرجة، وقال لها: "كله بيتريق على جعفر علشان لابس جلابية" لتخبر زوجها جعفر بالأمر ليذهب دون علمها إلى مقر شركته ويضربه ضربا مبرحًا.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان أول لقاء بين الفنانة مى كساب وأحمد داش بالصدفة عندما ذهب داش للسؤال على جعفر العمدة، وسيطرت بسيارتها على الشارع، ونزل داش من سيارته وقال لها أنا صاحب جعفر العمدة، وعلم أنها زوجة جعفر العمدة وقال لها "انتى رقم كام لترد عليه رقم واحد، وقالت له عدينى يا سخطة".

وكانت الأحداث السابقة من مسلسل جعفر العمدة، كشفت أن داش هو ابن مى كساب المختطف منذ 19 عامًا من داخل المستشفى أثناء ولادته، ولم تعلم حتى الآن أنه ابنها وكذلك زوجها جعفر العمدة.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهرب، واختفى بعيدا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.السنوات الأخيرة ربنا راضانى كثيرا بالادوار التي عملت بها وانا اعتبر شهر رمضان هو وش السعد على دائما ربنا يكرمنى فيه