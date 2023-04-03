شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة11.. إنتى أجمل وأرق حزينة شفتها فى حياتى هكذا غازل عبد المغنى روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة عدة أحداث، وذهبت صفية "روبي" لجمال صابرة "محمود عبد المغني" لتشتكي له ماحدث في البلد من مشاكل، وبدأ يحدثها عن الحزن الذي في عينيها كاشفا لها سبب سجنه ظلماً بعدما كان قد أوشك علي العالمية وتم سجنه وأنهارت أحلامه.

وأنهي حديثه معها بالمغازلة، " أنتى أجمل وارق حزينة شفتها فى حياتي" .

حضرة العمدة من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.