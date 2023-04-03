شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 11 جعفر العمدة .. صلح إيمان العاصى ووالدها طارق النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأت الفنانة إيمان العاصى خلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، بقدوم والدها الفنان طارق النهرى إلى منزلها، وقال لها أنا هفضل أبوكي مهما حصل كفاية سنين جفاء وإنتي حرماني أخدك في حضني، بلاش تصالحي أخواتك أنا هونت عليكي تحرميني منك مبقاش ليا قيمة عندك، ثم احتضنها .

وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة أجهضت الفنانة منة فضالي طفلها وذلك بعد موافقة زوجها الفنان محمد رمضان .

وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة تالق بطل العمل النجم محمد رمضان بمشهد بكى فيه خلال حديثه مع والدته الفنانة هالة ضدقى بان زوجته حامل والتي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، واستقبلت والدته الخبر بكل سعادة، واندمج رمضان في البكاء وتذكر ماضيه وخطف ابنه، ولاقى المشهد تفاعل كبير من جمهوره .

وتألق النجم أحمد سعد بأغنية "انا التايه" ضمن احداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، بعد مشهد بكاء النجم محمد رمضان عندما أخبر والدته النجمة هالة صدقى بحمل زوجته منة فضالى، التي استقبلته بكل سعادة، وقالت له "نفسى أشوف خلفتك ياجعفر"

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة بإعتراف منة فضالى لزوجها محمد رمضان انها حامل، واصطدم بالخبر، وكان أن يطلقها لولا منعته في اللحظة الأخيرة .

ومنع محمد رمضان زوجاته الـ4 من الحمل ونبه عليهن باتخاذ احتياطاتهن اللازمة لعدم الحمل بعد أن اختطف ابنه الأول من زوجته الأولى "ثريا" التي تجسد دورها الفنانة مي كساب.

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حمل زوجته "نرجس" منة فضالى، حيث أنه اخبرت والدتها أنها حامل من جعفر ولكنها تريد أن تفقد جنينها لان جعفر إذًا علم بحملها سيطلقها، وفى نهاية الحلقة أخبرته .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.