شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 11.. مهرة تترك منزل جابر وسحر تنقل أخبارها لزيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب عبيد (تامر مجدي) والحاج عربي (أحمد صادق) لزيارة جابر (أحمد العوضي) في السجن، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11، ويخبرونه بضرورة تحمله حتى يخرج منها، ثم يوصيهم بزيارة مهرة (ياسمين عبدالعزيز) للاطمئنان على صحتها، وإذا كانت تحتاج أى شئ.

ثم تقوم سحر (مها نصار) بمحاولة مساعدة زيدان (ماجد المصري)، وإخبار مهرة ضرورة التخلص من جنينها، وكل ما يخص جابر، ثم تذهب إلى زيدان وتخبره أحدث المستجدات في حياة مهرة، وبالفعل يذهب عبيد إلى مهرة ليطمئن عليها، فيجدها تترك المنزل وتعود إلى منزل والديها، وتعطيه حقيبة بها مال جابر وسلاحه.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.