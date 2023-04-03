شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ظهور أحمد بدير وذهاب مهرة لإجهاض جنينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 11 ظهور الفنان القدير أحمد بدير فهو أحد المساجين المقيمين برفقة جابر (أحمد العوضي)، فضلا عن قيام أحد المساجين بمحاولة الاعتداء على جابر قبل أن يضربه بشدة.

تقوم سحر (مها نصار) لأخذ مهرة (ياسمين عبدالعزيز) إلى أحد المناطق الشعبية وأحد الدكاترة ليساعدها في عملية إجهاض جنينها من جابر، لتنتهي الحلقة على ذهابها أمام العيادة برفقة سحر.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.