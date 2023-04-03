شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. وفاء عامر تعمل فى السلاح ويخرج عليها قطاع طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي أحداث كثيرة، حيث ذهبت شلباية " وفاء عامر " بصحبة أخيه ، للجبل وكشفت لأخوها أنها تعمل في السلاح، واستلمت 2 مليون جنيه من زعيمهم ، وأثناء عودتها خرج عليها قطاع طرق لكنها أطلقت عليهم النار، واستطاعت أن تهرب ، وقبل دخولها تل شبورة وجدت كمين يقف علي مدخل البلد ويطلب منها فتح شنطة العربية .

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.