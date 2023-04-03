شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 11.. وفاة جنين مى عمر بعد تعرضها لآلام شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى على الحياة و DMC، ومنصة Watch it، جلوس "عاليا" داليا مصطفى مع ابنها "أحمد" عمر رزيق، والتحدث معه بأن يرافقهم أثناء خضوع والدتها للعملية، ولكنه طلب منها أن يحضر أثنناء عدم وجود والده، فيما أعطتها والدته "عيشة" ميمى جمال بعض النصائع للتعامل مع ابنها وأن تعامله كصديق وليس كأبن.

واختتمت الحلقة بتعرض "بثينة" مي عمر لآلم شديد ببطنها بسبب الحمل، واتصلت بصديقتها "دينا" بسنت شوقي وطلبت منها أن تحضر لها بسرعة واصطحبتها للمستشفى، وكشف لها الطبيب بأن الجنين توفى ببطنها لتختتم الحلقة في اطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 11



علاقة مشروعة الحلقة 11