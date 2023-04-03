شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 11.. محمد محمود عبد العزيز يخبر محمود حافظ عن حبه لروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، أحداث كثيرة، حيث كان يدافع محمود حافظ عن ابنة عمه صفية "روبي" ولم يعجب حديثه حافظ "محمد محمود عبد العزيز" الذي يكشف له سبب دفاعه عنها بأنه كان يحبها، وكان يكتب الشعر لها، وهو لم ينسَ هذا الحب، وما كان على محمود حافظ إلا أن ذكّره هو الآخر بزيجاته العرفي والرسمي، فحدثت مشادة بينهما وانصرف حافظ عنه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.