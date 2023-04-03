شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 11.. مهرة تحاول التخلص من جنينها بعد سجن جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حديث مهرة (ياسمين عبدالعزيز) مع سامي (أحمد الرافعي) تشك في صدق جابر (أحمد العوضي)، وتفترض أنه غشها وكذب عليها، وأنه دخل السجن بعد تجارته في الأدوية المغشوشة، وتقوم بمحاولة التخلص من جنينها بعد عدم رغبتها الاحتفاظ به، بأكثر من طريقة منها سقوطها من فوق السرير أكثر من مرة، ثم تذهب إلى الطبيب برفقة سحر (مها نصار) ويطمئنها أن الجنين بصحة جيدة ولم يحصل له شيء.

وفي وقت سابق تذهب إلى سامي وتتحدث معه عن جابر، ليخبرها أنها مخدوعة فيه، وأنه وابن عمه قتلا أحد كبار البلدة من قبل، وأنه كان يبدل الأدوية الصحيحة بأخرى مغشوشة.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.