شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. مواجهة بين إيهاب فهمى وأحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي أحداثا عديدة، حيث ذهب نجيده "إيهاب فهمي" أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لجلال "أحمد رزق"، يطلب منه أن يتوسط لخروج ابنه حذيفه من السجن، وتحدث مناقشة بينهما عن أسلوب الجماعة في "اللوع واللف والدوران" ويأكد نجيده أن هذا الأسلوب هو الذي يحقق الأهداف، ويسأله جلال عن الحملة الإلكترونية التي يقودوها في تل شبورة، وينفي نجيده معرفته عنها.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.