شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 11.. مى عمر تتهم سائق ياسر جلال بسرقة ساعة ألماظ والأخير يطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى على الحياة وDMC، ومنصة Watch it، تقرب "أمجد" مراد مكرم من "دينا" بسنت شوقي، بعد أزمته الأخيرة مع "بثينة" مي عمر.

وطلب "أمجد" مقابلة "دينا" وأخبرته بأن يأتي إلى منزلها، وبعد جلوسهما بعض الوقت طلب منها أن يذهبان إلى إحدى أماكن السهر ورقص سويا، فيما تحدثت معه بخصوص قيامه بكتابة الفيلا باسم "بثينة" وأنه يجب عليه أن يستعيدها مرة أخرى.

وفى اليوم التالى استيقظ "أمجد" على اتصال من "دينا" وطلبت منه أن يتناولان الإفطار سويا، فيما تحدث معها بأن طليقته "بثينة" لكن تكن تهتم به بهذا الشكل، وأخبرته بأنها ستقوم بالاهتمام به في كل شيء، وطلبته منه عدم الاهتمام بـ"بثينة" مرة أخرى.

اتصلت "بثينة" بـ"دينا" ولكنها قامت برفض المكالمة، وأرسلت "بثينة" رسالة صوتية لها تطلب منها أن تأتى معها للطبيب لمتابعة الحمل إذا كان لديها وقت ولكنها لم ترد عليها، وذهبت بثينة إلى الطبيب بمفردها.

اتصلت "بثينة" بـ"عمرو" ياسر جلال وطلبت منه أن يحضر بشكل ضرورى، وبعد ذهابه للمنزل أخبرته بأن الساعة الألماظ سرقت ولم يدخل المنزل سوى السائق الخاص به "طارق" عندما أحضر بعض الأطعمة.

واتصل "عمرو" بـ"طارق" وطلب منه دخول المنزل، وبعد دخوله اتهمته "بثينة" بأنه سرق الساعة وانهار "طارق" من البكاء وأقسم بأنه لم يسرق شيئا، وتحدث "عمرو" معه في الخارج وقام بطرده من وظيفته وأخبره بأنه الساعة الذى حصل عليها هي مكافأة نهاية الخدمة، رغم عدم إثبات بأنه سرقها بالفعل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 11



علاقة مشروعة الحلقة 11