شكل الفنانة داليا البحيري بدون مكياج صادم! والجمهور : دي أكيد واحدة تانية!! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 2 أبريل 2023 11:44 مساءً - أعاد روّاد مواقع السوشيال ميديا تدوال صورة نادرة للفنانة المصرية داليا البحيري، حيث ظهرت بدون أي مساحيق تجميل

وأطلّت داليا في الصورة بعفوية بعيدًا عن أي تكلّف، ورغم عدم استخدامها تقنيات (الفوتوشوب) أو أي تطبيق لتعديل الصور إلا أنها ظهرت بشكل مقبول جدًا نال إعجاب الكثير من متابعيها، والبعض الآخر أكدوا أنهم لم يتعرّفوا عليها للوهلة الأولى.

وجاءت تعليقات الجمهور، على النحو التالي: “الجمال كله والحب كله، داليا” ، و”يا حبيبتي مش محتاجة ميك أب، قمر والله من غير أي حاجة”، “قمراية”، “عسل”، “قمر”

ظهور نادر لـ داليا البحيري بدون مكياج

داليا البحيري تكشف سر غيابها عن موسم رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة داليا البحيري عن سر غيابها عن موسم مسلسلات رمضان 2023، مؤكدة أن غيابها يعود إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم ترضً طموحها.

وأضافت في لقاءها مع برنامج the insider بالعربي :«عرض على أعمال لتقديمها في موسم مسلسلات رمضان 2023 لكن كانت أعمال لا أتمنى أن أعود بها للمشاهد».

وتابعت الفنانة المصرية: «بقالي 3 سنين من بعد مسلسل فلانتينو بيعرض على أعمال لا أحب تقديمها صراحة».

وأردفت: «بصراحة في رمضان أحب أكون في صفوق المشاهدين ومستمتعة بالجو الرمضاني، ولا أحب التواجد في موسم رمضان كل عام، وقعدت أقول كده لحد ما بقالي 3 سنين بعيدة عن موسم رمضان».

داليا البحيري تهاجم ياسمين عز

كما استنكرت الفنانة داليا البحيري، المحتوى الي تقدمه الإعلامية ياسمين عز ونصائحها المثيرة للجدل دائمًا التي تحرص على توجيهها إلى السيدات بشأن تعاملهن مع أزواجهن.

وقالت الفنانة داليا البحيري في تصريحات لـ ET بالعربي أنها لا تتابع برنامج ياسمين عز بأي شكل، ولكن أحيانًا ما تجد بعد الأمور التي تتعلق بالبرنامج عبر منصات التواصل.

وأضافت: “أنا بصراحة مش بتفرج خالص على ياسمين عز ولكن بشوف لقطات بسيطة من برنامجها بتعدي قدامي بالصدفة وفي حجات بتتقال أنا بالنسبالي مش عاوزة أتكلم عنها”.

وأشارت الفنانة داليا البحيري إلى أنها لا تعلم السبب وراء ما تفعله ياسمين عز قائله:” معرفش هي دي شخصيتها الحقيقية وبتتكلم بجد ولا بتعمل كدا عشان الترند أنا صراحة مش عارفة”.

أعمال داليا البحيري

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري المسرحية، مسرحية أبو العربي ميشين إيمبوسيبل، وتم عرض المسرحية في عام 2021، وشهدت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

ومسرحية أبو العربي ميشين إيمبوسيبل، من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم، وشارك فيها عدد كبير من النجوم أبرزهم، هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، وآخرون.

وجدير بالذكر انه تخوض الفنانة داليا البحيري تجربة الغناء لأول مرة في مسرحية “سيدتي أنا”، وشكرت داليا البحيري، الموسيقار محمود طلعت وأيضاً الفنان محسن رزق، بعد مساعدتها في تلك التجربة وعبرت عن سعادتها بخوض تجربة الغناء خلال أحداث المسرحية.

أحدث الأعمال الدرامية للفنانة داليا البحيري، مسلسل فلانتينو، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، هدي المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

ومن ناحية أخرى، أوضحت الفنانة داليا البحيري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، الذي عرض منه جزء أول عام 2005، وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider arbia”.

وقالت “داليا” من خلال اللقاء: “أنا كلمني المخرج الجميل علي إدريس وقال لي يا داليا لو في جزء تاني من فيلم حريم كريم تحبي تشاركي فيه، وأنا قولت مفيش مشكلة بس اقرأ الورق الأول.

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