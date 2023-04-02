شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. مهرة تقابل سامى ويوهمها بكذب جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 11 بذهاب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى منزل سامي (أحمد الرافعي) واتهامه بأنه السبب في دخول جابر السجن، ولكنه يوهمها أن جابر غشاش وكان يقوم بتبديل الأدوية لأخرى مغشوشة، وأنه السبب في ما وصل إليه، كما أخبره أن جابر وابن عمه قتلا أحد كبار البلد قبل مجيئه إلى القاهرة، وبالفعل تشك مهرة في جابر وتصدق أنه كذب عليها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.