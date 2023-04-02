شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 11.. أحمد أمين يحل أزمة مريض بالمصحة ويخرج منها بالصفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة DMC، لقاء علاء (حاتم صلاح) مع شيرين (آية سماحة) التي ترغب في الاطمئنان على شفيق (أحمد أمين) وحالته النفسية والعقلية، مؤكدة أنها لا تزال تحبه، ولكن علاء يحاول إبعادها عن الأمر، خاصة أنه هو من أدخل شفيق المصحة ودفع أموالا حتى يتم إيهامها بأنه مريض.

يحضر الطبيب إلى شفيق مسرعا ويخبره بأنه ليس بمريض وأن سمير أحد المرضى قد سرق الصفارة ومن الممكن أن يتسبب في انتحار لنفسه، ليصعد شفيق ويحاول أن يُشغل سمير عن الصفير بالصفارة ويمثل أن هناك مباراة بالفعل ولكن دون جدوى، ثم يدخل في الأحداث معه وعند وقت الصفير يأخذها شفيق من يده، ثم يصفر بها ويعود إلى الحفل الأساسي مرة أخرى دون أن يخطط ماذا سيفعل.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.