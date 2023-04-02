شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابى "الظافر" يتوعد المصريين فى برومو مسلسل حرب على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد البرومو الخاص به بمسلسل حرب، بطولة النجمين أحمد السقا ومحمد فراج، إعلان الإرهابي "الظافر" والذي يلعب دوره أحمد السقا، تحرير مصر من الضلال ومباركتها دولة إسلامية على حد قوله، وهو ما يدخله في مواجهات عنيفة مع محمد فراج والذي يتوعده ويتوعد جماعته الإرهابية.



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب يجمع احمد السقا ومحمد فراج

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ومقرر عرضه في آخر 10 أيام من شهر رمضان المقبل عبر شاشتها حصريًا علي شاشة on بداية من يوم 21 رمضان الجاري، تفجيرات وعمليات إرهابية ومطاردات بين أحمد السقا التكفيري ومحمد فراج.

وكان مسئولو المسلسل قد أسندوا تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه فى موسم دراما رمضان.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

أما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.