شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 11.. عمرو يوسف يطمئن على صحة لبلبة ويقابل إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الكتيبة101 اطمئنان عمرو يوسف على صحة والدته، بعدما دخلت المستشفى فى الحلقة السابقة، متأثراً بتدهور حالتها الصحية، قبل طمأنة الأطباء له.

كما قابل عمرو يوسف للمرة الأولى إسلام جمال بناء على طلب الأخير، حيث كان رافضا طوال الفترة السابقة منذ بتر ساقيه فى مداهمة للجيش وهو ما أسعد عمرو يوسف.

كما استطاع الضابط "أحمد والى" الوصول إلى معلومات هامة بشأن أحد الإرهابيين الذى لا يستطيع الوصول لقياداته، وهو ما جعله أجهزة المخابرات تأمر بإحضاره حيا.

شهد مسلسل الكتيبة 101 مشهد قتل فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد" لعمه "الشيخ موسى" خالد الصاوى، وذلك على خلفية انتقامه منه أولاً بسبب طرده من سيناء، على أثر عمله فى التهريب وزواجه سرا، بالإضافة لاتفاقه مع التكفيريين وتنفيذ شرطهم بقتله على أن ينضم إليهم.

وهو ما نجح فيه من خلال خطة بصحبة كمال "أحمد كشك" حينما اعترضا طريق الصاوى ونجله فى السيارة، ثم أطلقا عليه الرصاص، وبعدها أخرجه من العربية وخنقه، كما لم يكتفيا بذلك وإنما قتلا نجله أيضًا الذى كان بصحبته وقتها.

تصاعد الأحداث بالتأكيد جعلنا على موعد مع حلقة منتظرة الليلة، وذلك مع مفاجآت أخرى عديدة منتظرة، يتشوق لمعرفتها الجمهور، ما بين خطوة الدكتور وحيد المقبلة، ودوره مع التكفيريين بعدما نفذ اتفاقهم.. أيضًا بات من المنتظر معرفة موقف أهالى سيناء بعد مقتل أحد أبرز شيوخ القبائل هناك هو وابنه.

وكانت بدأت الحلقة الـ 10 من مسلسل الكتيبة 101 المعروض على قناة ON ومنصة، watch it باستعراض حجم الأضرار التى لحقت بالقطاع بعد هجمة الإرهابيين بالأمس التى أودت بحياة 26 شهيدا.

وحددت الأجهزة الأمنية المكان الذى فر إليه التكفيريون واختبأوا فيه، ليصدر "عمر زهران" الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ عقب الوصول للإحداثيات الخاصة بمكانهم.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.