شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 11 .. محمد رمضان يتألق ويلفت الأنظار بمشهد بكائه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة تألق بطل العمل الفنان محمد رمضان بمشهد بكى فيه خلال حديثه مع والدته الفنانة هالة صدقى بشأن حمل زوجته، والتي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، واستقبلت والدته الخبر بكل سعادة، واندمج رمضان في البكاء وتذكر ماضيه وخطف ابنه، ولاقى المشهد تفاعلا كبيرا من جمهوره.

وتألق النجم أحمد سعد بأغنية "أنا التايه" ضمن احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، بعد مشهد بكاء النجم محمد رمضان عندما أخبر والدته النجمة هالة صدقى بحمل زوجته منة فضالى، التي استقبلته بكل سعادة، وقالت له "نفسى أشوف خلفتك يا جعفر".

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة باعتراف منة فضالى لزوجها محمد رمضان بأنها حامل، وصُدِم بالخبر، وكان يطلقها لولا منعته في اللحظة الأخيرة.

ومنع محمد رمضان زوجاته الـ4 من الحمل، ونبه عليهن باتخاذ احتياطاتهن اللازمة لعدم الحمل، بعد أن اختُطف ابنه الأول من زوجته الأولى "ثريا" التي تجسد دورها الفنانة مي كساب.

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حمل زوجته "نرجس" منة فضالى، حيث إنها أخبرت والدتها أنها حامل من جعفر، ولكنها تريد أن تفقد جنينها لأن جعفر إذا علم بحملها سيطلقها، وفى نهاية الحلقة أخبرته.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.