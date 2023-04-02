الكتيبة 101 الحلقة 11.. القيادة السياسية تؤكد احترامها لما تبذله الكتيبة من إنجازات

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل الكتيبة 101 تطورات عديدة على صعيد القيادة السياسية لمصر، والتى نقلت تعليمات مفادها ضرورة تشديد القبضة الأمنية على أماكن بعينها منها رفح، كما أكد اللواء "عمر زهران" أن القيادة تحترم كل ما يبذله أفراد الكتيبة من إنجازات محل تقدير من الدولة المصرية والقيادة.

وشهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 قتل فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد" لعمه "الشيخ موسى" خالد الصاوى، وذلك على خلفية انتقامه منه أولاً بسبب طرده من سيناء، على أثر عمله فى التهريب وزواجه سرًا، بالإضافة إلى اتفاقه مع التكفيريين وتنفيذ شرطهم بقتله على أن ينضم إليهم.

وهو ما نجح فيه من خلال خطة بصحبة كمال "أحمد كشك" حينما اعترضا طريق الصاوى ونجله فى السيارة، ثم أطلقا عليه الرصاص، وبعدها أخرجه من العربية وخنقه، كما لم يكتفيا بذلك وإنما قتلا نجله أيضًا الذى كان بصحبته وقتها.

تصاعد الأحداث بالتأكيد جعلنا على موعد مع حلقة منتظرة الليلة، وذلك مع مفاجآت أخرى عديدة منتظرة، يتشوق لمعرفتها الجمهور، ما بين خطوة الدكتور وحيد المقبلة، ودوره مع التكفيريين بعدما نفذ اتفاقهم.. أيضًا بات من المنتظر معرفة موقف أهالى سيناء بعد مقتل أحد أبرز شيوخ القبائل هناك هو وابنه.

وكانت قد بدأت الحلقة الـ 10 من مسلسل الكتيبة 101 المعروض على قناة ON ومنصة، watch it باستعراض حجم الأضرار التى لحقت بالقطاع بعد هجمة الإرهابيين بالأمس التى أودت بحياة 26 شهيدا.

وحددت الأجهزة الأمنية المكان الذى فر إليه التكفيريون واختبأوا فيه، ليصدر "عمر زهران" الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ عقب الوصول للإحداثيات الخاصة بمكانهم.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.