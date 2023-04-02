شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوي 7.. مكي يزرع كاميرات فى الدوار عشان يعرف مين أكل الفسدق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 قيام الكبير بزرع كاميرات مراقبة في الدوار وذلك ليتعرف على من الذي يأكل الفسدق، وشهد المسلسل حرص جونى "أحمد مكى" وشروق "أيتن عامر" على مشاركة كل من مربوحة "رحمة أحمد" وهجرس "محمد سلام" والعترة "مصطفى غريب" معهم فى التحديات التى يصورونها وينشروها على السوشيال ميديا من أجل زيادة التفاعل والمتابعين.

ولكن الكبير "أحمد مكى" غضب من شقيقه جونى بسبب ما يفعله خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكبير أوى 7، ودخلت عليه مربوحة وهو يحمل الموبايل ويشاهد ما يفعله جونى لتبلغه أنها خطوبة مزيفة وتحكى له الحكاية وأن جونى طلب منها عدم إبلاغه بالأمر.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 7 على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.