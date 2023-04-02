شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى ونس عن جعفر العمدة: "أنا معرفش حاجة اسمها ترند.. المهم أن ربنا رضانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفنانة لبنى ونس من نجمات شهر رمضان اللائى تصدرن الترند من خلال تألقها في مسلسل "جعفر العمدة"، وبعد هذا النجاح الكبير قالت لـ"الخليج 365": "أنا بصراحة عمرى ما فكرت في ترند ولا اعرفه أنا بهتم بشغلى واجتهد فيه وفى الآخر ربنا رضانى وكفانى بالنجاح والحمد لله لأن شخصية فاطمة في جعفر العمدة شخصية مركبة ومعقدة وتركيبتها صعبة والحمد لله أن اتوفقت في تقديمها.

وأضافت: "محمد رمضان سر نجاحه حبه لزملائه واهتمامه بيهم في العمل"، وأضافت " لا يشعر الآخرين بنجوميته، والكواليس كلها أجواء أخوية وأسرية".

وأضافت لبنى في تصريحها أن تليفونها لم تنقطع عنه الاتصالات منذ بداية عرض حلقات "جعفر العمدة"، مضيفة: "ربنا يعلم أن تعبت جدا في هذا العمل ولذلك رضانى، ألف حمد وشكر لك يا رب".

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة باعتراف منة فضالى لزوجها محمد رمضان بأنها حامل، وصُدِم بالخبر، وكان يطلقها لولا منعته في اللحظة الأخيرة.

ومنع محمد رمضان زوجاته الـ4 من الحمل، ونبه عليهن باتخاذ احتياطاتهن اللازمة لعدم الحمل، بعد أن اختُطف ابنه الأول من زوجته الأولى "ثريا" التي تجسد دورها الفنانة مي كساب.

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حمل زوجته "نرجس" منة فضالى، حيث إنها أخبرت والدتها أنها حامل من جعفر، ولكنها تريد أن تفقد جنينها لأن جعفر إذا علم بحملها سيطلقها، وفى نهاية الحلقة أخبرته.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.