شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ "الخليج 365 ": "أنا أنانية فى حبى وزى الفريك محبش شريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى كساب عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "جعفر العمدة" وقالت في تصريح لها في ”الخليج 365” أحمد الله على هذا النجاح الذى لم أتوقعة أن يأتي بهذه السرعة أما عن موقفها من الزواج من رجل يتزوج بأكثر من واحدة في الحقيقة، قالت: أنا زى الفريك محبش شريك وأنا أنانية في الحب ولا يمكن أتجوز راجل لمجرد أنه يفكر يتجوز غير".

وخلال الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة تلقت عايدة زوجة جعفر العمدة الرابعة التي تقوم بدورها الفنانة زينة مكالمة هاتفية من خطيبها السابق، وقام بتوجيه لها كلمات محرجة، وقال لها: "كله بيتريق على جعفر علشان لابس جلابية" لتخبر زوجها جعفر بالأمر ليذهب دون علمها إلى مقر شركته ويضربه ضربا مبرحًا.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان أول لقاء بين الفنانة مى كساب وأحمد داش بالصدفة عندما ذهب داش للسؤال على جعفر العمدة، وسيطرت بسيارتها على الشارع، ونزل داش من سيارته وقال لها أنا صاحب جعفر العمدة، وعلم أنها زوجة جعفر العمدة وقال لها "انتى رقم كام لترد عليه رقم واحد، وقالت له عدينى يا سخطة".

وكانت الأحداث السابقة من مسلسل جعفر العمدة، كشفت أن داش هو ابن مى كساب المختطف منذ 19 عامًا من داخل المستشفى أثناء ولادته، ولم تعلم حتى الآن أنه ابنها وكذلك زوجها جعفر العمدة.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان بهروب بلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر، بعد أن أخبر إسماعيل "عماد صفوت" على مكانه بعد 20 عامًا من البحث عنه، وبمجرد وصول جعفر العمدة استطاع بلال شامة الهرب، واختفى بعيدا عنه الذي يتوعد له والانتقام منه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.