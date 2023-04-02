شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. حازم إيهاب يعترف بحبه لجلا هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 بحديث شيرين (عائشة بن أحمد) مع صديقتها عن خروجها مع كريم (علي الطيب)، كما اعترف سيف (حازم إيهاب) بحبه إلى سلمى (جلا هشام) وأخبرها بضرورة مقابلتها لوالدته، واعترفت هي له أنها تحبه رغم رفضها فكرة الزواج.

بينما يذهب يوسف (عمر الشناوي) لمقابلة والد يارا (سارة الشامي) ليطلب منه يدها للزواج، ليوافق على زواجهما، ويقرآن الفاتحة.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.