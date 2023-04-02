شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المحمية.. شوف كيف أنقذ حمزة وفرح الأخطبوط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "المحمية" عملية إنقاذ الأخطبوط، ونشرت قناة الحياة مشهد عملية إنقاذه، حيث تعرض قناة "الحياة" المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية.

تتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.

وقال أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.