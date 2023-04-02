شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 11.. سلمى تقابل والدة سيف وهدى تترك رؤوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب رؤوف (طارق لطفي) للبحث عن هدى (جيهان الشماشرجي) بعد غضبها منه، ليجدها عادت إلى القاهرة وتركته بمفرده، كما تتحدث شيرين (عائشة بن أحمد) مع نجيبة (سما ابراهيم) حول تحسن حالتها عن الفترة الماضية، وعيشها الفترة المقبلة لنفسها وأولادها فقط.

تعلم شيرين أن ابنها تخانق في التمرين مع أصدقائه، ويسألها عن والده ولماذا ترك المنزل، ولم يعد موجودا معهم، لترد عليه أن والده يحبه، وعليه أن ينسى كل هذا، وأن يعود إلى التمرين وعدم افتعال مشاكل مع أصدقائه.

تقابل والدة سيف (هناء الشوربجي) سلمى، ويتحدثان عنها، لتخبرها أنها تعيش بمفردها هي ووالدتها، وأنها لا يهمها في الزواج سوى الشخص الذي تحبه.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.