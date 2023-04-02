شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج في برومو مسلسل حرب على on.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل حرب شهد برومو الخاص به، بطولة النجمين أحمد السقا ومحمد فراج، مواجهات بينهما حيث يلعب أحمد السقا دور التكفيري الإرهابي "الظافر" بينما يلعب محمد فراج دور الضابط الذي يدخل في مواجهات بينه وبين الظافر، وشهد البرومو تفجيرات ومواجهات عنيفة ضد التكفيريين.



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج



مسلسل حرب.. مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات والمقرر عرضه في أخر 10 أيام من شهر رمضان المقبل عبر شاشتها حصريًا علي شاشة on بداية من يوم 21 رمضان الجاري، تفجيرات وعمليات إرهابية ومطاردات بين أحمد السقا التكفيري ومحمد فراج.

وكان أسند مسئولو المسلسل تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه فى موسم دراما رمضان.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

أما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.