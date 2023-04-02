شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 11.. ابن ياسر جلال يتعاطى المخدرات وشقيقته تخبر جدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى على الحياة و DMC، ومنصة Watch it، محاولة "عمرو" ياسر جلال وزوجته "عاليا" داليا الاتصال بنجلهما "أحمد" عمر رزيق بعدما غادر المنزل دون علمهم ولكنهما وجدا هاتفه مغلقاً.

وتلقيت "عاليا" داليا مصطفى اتصالا من ابنها "أحمد" بوالدته وأخبرها بأنه بخير وتحجج بأنه ذهب إلى صديق له توفى والده، وأخبرته بأن والده يريد الحديث معه ولكنه قام باغلاق الهاتف، وظن "عمرو" بانه هاتفه فصل شحن.

واصطحبت "روبي" "أحمد" إلى سهرة مع أصدقائها السوء واستدرجته إلى تناول الخمور والمخدرات، واكتشفت شقيقته "فريدة" تناوله للمخدارات بعد عودته للمنزل ولكنها أخفت الأمر عن والديها وأخبرته جدتها "عيشة" ميمى جمال.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.