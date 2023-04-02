الكتيبة 101 الحلقة 11.. قيادات القوات المسلحة فى جنازة الشيخ موسى

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل الكتيبة 101 من خلال استعراض جنازة الشيخ موسى "خالد الصاوى"، والمشاركة فيها من قبل قيادات قوات المسلحة ممن حرصوا على مواساة أبنائه، كما وعدوهم بأنهم سيثأروا له ممن قتلوه، وشارك فى الجنازة فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد".

وكانت شهدت أحداث المسلسل قتل فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد" لعمه "الشيخ موسى" خالد الصاوى، وذلك على خلفية انتقامه منه أولاً بسبب طرده من سيناء، على أثر عمله فى التهريب وزواجه سرًا، بالإضافة لاتفاقه مع التكفيريين وتنفيذ شرطهم بقتله على أن ينضم إليهم.

وهو ما نجح فيه من خلال خطة بصحبة كمال "أحمد كشك" حينما اعترضا طريق الصاوى ونجله فى السيارة، ثم أطلقا عليه الرصاص، وبعدها أخرجه من العربية وخنقه، كما لم يكتفيا بذلك وإنما قتلا نجله أيضًا الذى كان بصحبته وقتها.

تصاعد الأحداث بالتأكيد جعلنا على موعد مع حلقة منتظرة الليلة، وذلك مع مفاجآت أخرى عديدة منتظرة، يتشوق لمعرفتها الجمهور، ما بين خطوة الدكتور وحيد المقبلة، ودوره مع التكفيريين بعدما نفذ اتفاقهم.. أيضًا بات من المنتظر معرفة موقف أهالى سيناء بعد مقتل أحد أبرز شيوخ القبائل هناك هو وابنه.

وكانت بدأت الحلقة الـ 10 من مسلسل الكتيبة 101 المعروض على قناة ON ومنصة ،watch it باستعراض حجم الأضرار التى لحقت بالقطاع بعد هجمة الإرهابيين بالأمس التى أودت بحياة 26 شهيدا.

ثم حددت الأجهزة الأمنية المكان الذى فر إليه التكفيريون واختبأوا فيه، ليصدر "عمر زهران" الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ عقب الوصول للإحداثيات الخاصة بمكانهم.