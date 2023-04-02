شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 11.. حاتم صلاح سبب دخول أحمد أمين مصحة الأمراض العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة DMC، بزيارة وجيه (طه دسوقى) لأخيه شفيق داخل مصحة الأمراض العصبية ويؤكد له أنه لن يخرج من المصحة إلا إذا امتنع عن الحديث حول الصفارة والعودة للماضى تماماً، وأن يرتاج وينسى الصفارة والشيخ لبلوب وكل هذه الأمور.

يخبر وجيه، شفيق أن علاء (حاتم صلاح) هو الذى أحضره إلى هذه المصحة من أجل العلاج، وتبدا حكايات ومواقف شفيق مع المرضى داخل المصحة، حيث يتعامل مع كل مريض منهم يحدث حسبما نصحه الطبيب وحكى له عم أزمته والمشكلة التى دخل فيها المصحة

يزور علاء المصحة ويجلس مع الدكتور ويعطيه مبلغ كبير من المال وييدو أن علاء هو الذى أدخل شفيق المصحة حتى يخلى فه الجو سواء فى الشركة أو مع شيرين (اية سماحة) ويطلب من الدكتور ابقاءه شفيق داخل المصحة بأى شكل لأطول وقت ممكن.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.