شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إرهابية فى برومو مسلسل حرب بداية من 21 رمضان على on .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت برومو مسلسل حرب، بطولة النجمين أحمد السقا ومحمد فراج، المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه في آخر 10 أيام من شهر رمضان المقبل عبر شاشتها حصريًا علي شاشة on بداية من يوم 21 رمضان الجاري، تفجيرات وعمليات إرهابية ومطاردات بين أحمد السقا التكفيري ومحمد فراج.

وكان أسند مسئولو المسلسل تصوير الوحدة الثانية للمخرج بيتر ميمى، إضافة إلى الوحدة الأساسية للمخرج أحمد نادر جلال، وذلك لسرعة إنجاز تصوير المسلسل وعرضه فى موسم دراما رمضان.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك فى بطولة مسلسل "الاختيار 3" – القرار، مع النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكى، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج بيتر ميمى .

أما الفنان محمد فراج شارك كضيف شرف فى مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين.