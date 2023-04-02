مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. نيللي كريم تقابل محمد لطفي في بيت چومانا مراد

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عملة نادرة أحداثا كثيرة، حيث قرر عبد الجبار" جمال سليمان " أن تتنازل نادرة " نيللى كريم " عن الأرض بعد المولد، ووافقت، ولكنها بمجرد صعودها لحجرتها اتصلت على الفور بدميانة " جومانا مراد " ثم ذهبت لها فى المنزل بصحبة ابنها ومربيته، ودخلت حجرتها لنجد شداد " محمد لطفى " فى انتظارها، فقد طلبت من دميانة إحضاره للمنزل لمقابلته.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللى هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.