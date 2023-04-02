شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 11.. محمد لطفى يرسل جوابا غراميا لنيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة "نيللي كريم" أحداثا عديدة، حيث أرسل شداد ولد الهلالي "محمد لطفي" جوابا غراميا لنادرة "نيللي كريم" مع طفل صغير من النجع أثناء جلوسها في كافتيريا المستشفى تنتظر أنس "ندى موسى"، وعندما ذهبت للمنزل قرأته وكان شداد يصارحها فيه بإعجابه بها ويذكرها بنفسه أنهم كانوا يلعبون سوياً عندما كانوا أطفالا، وترك لها رقم هاتفه إذا احتاجت أي شيء.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.