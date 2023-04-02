شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 11.. أحمد عيد يقتحم منزل جومانا مراد ويهددها بصور لها على هاتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، عدة أحداث مثيرة، حيث اقتحم مسعود "أحمد عيد" منزل دميانة "جومانا مراد" ليلا، من الشباك، وعندما فزعت وسألته عن سبب مجيئه قال لها إنه يحمل هموما كثيرة، ويريد أن يفضفض معها وعندما رفضت أخرج صورا لها على هاتفه وهددها بها، وحذرها من التفوه بكلمة واحدة عن مجيئه لها، وعندما خرج رأت دميانة أحد الشيوخ الشباب الذين يضطهدونا لكونها مسيحية، وقد رأى مسعود يخرج من بيتها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.