شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 11.. ابن ياسر جلال ينهار بعد رؤية والده فى أحضان مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى على الحياة و DMC، ومنصة Watch it، بمشهد احتضان "بثينة" مي عمر لـ "عمرو" ياسر جلال، داخل مكتبه بالمنزل، وكانت المفاجئة هو رؤية ابنه "أحمد" لهما في هذا الوضع ورغم رؤية "بثينة" لإبن "عمرو" من خلف الباب إلا إنها استمرت في احتضان والده بشكل حميمى أكبر.

انهار "أحمد" من البكاء بعد رؤيته لوالده في أحضان "بثينة" وذهب إلى غرفته ثم اصطحب صديقته "روبى" وغادر المنزل دون علم أهله، وبحث "عمرو" و "عاليا" داليا مصطفى عنه في كل مكان بالفيلا ولم يجدوه، كما ذهب "عمرو" للبحث عنه في الأماكن التي من المحتمل أن يكون فيها التي يخرج فيها بصحبة أصدقائه.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.