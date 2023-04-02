شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 .. "دمك هيبقى حلال" هكذا هدد جمال سليمان نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عملة نادرة بطولة "نيللي كريم" الكثير من الأحداث حيث فضحت نادرة "نيللي كريم" مسعود "أحمد عيد"، أمام العائلة بأنه هو من قام بقتل أخيه بلال، وأظهرت الدليل تقرير الطب الشرعي، ولكن رفض الجميع تصديقها وقال لها عبد الجبار "جمال سليمان" إن نوع السلاح يستخدمه كل من في النجع وهذا ليس دليلاً، وهددها إذا قالت هذا الكلام لأي شخص آخر سيكون دمها حلالاً.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.