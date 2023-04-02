المداح أسطورة العشق الحلقة 12 .. حمادة هلال ينجو من الموت

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» أحداثا مثيرة كان أبرزها محاولة «هبة - هلا السعيد» قتل شقيقها «صابر - حمادة هلال» تحت سيطرة كاملة من الجن، ولكن يمنعها صابر في الوقت المناسب ويشل حركتها تمامًا من خلال قراءة آيات من القرآن عليها حتى تعود إلى وعيها.

وتذهب «تاج - يسرا اللوزي» لـ صابر لمؤازرته عقب وفاة والدته، ولكنه يشك بها ويحاول أن يستفسر عن سبب مساعدتها له بدون مقابل ويتهمها أنها من أتباع الجن وأنها تحاول تعطيله ولكنها تنفي ذلك بشدة، ويظهر «الأمير - عبد العزيز مخيون» لصابر لأول مرة بعد اختفاءه في المقابر أثناء دفن صابر لوالدته ويخبره إنه يريده في أمر مهم عقب إجراءات الدفن.

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واستكمالًا للأحداث، تعترف «هبة - هلا السعيد» في التحقيقات أمام النيابة أنها هي التي قتلت والدتها، وتريد أن تقتل صابر هو الآخر، ويعترف الأمير لـ صابر أن الجن قاموا بخطفه من السيارة خلال تواجدهما معا في لبنان، حتى لا يساعد صابر ويكون في صفوفهم ضده ويخبره أمام زوجته «رحاب – هبة مجدي» ووالدته صفاء بأن «عز» ابنه ليس نجله ويجب أن يتخلص منه على الفور، ثم يفر هاربًا.

ويسيطر الشك على «صابر» ويبدأ في التفكير إن كان عز بالفعل نجله أم لا؟ ولكن تاج تحاول تهدئته وتقنعه أنها مجرد وسوسة لتعطيل طريقه

في كشف ألاعيب الجن، وتستعد رحاب للهروب مع شخص مجهول وتجهز حقيبتها وتأخذ عز نجلها معها بعدما سيطر الخوف عليها وأقنعتها «أحلام - رانيا فريد شوقي» أن زوجها يخونها مع تاج.

وتذهب «تاج» و«صابر» إلى «الدكتور إبراهيم» لاستكمال حل اللغز ولكنه يجد «عماد- تامر شلتوت» أمامه مرة أخرى برغم أنه احترق أمامه منذ فترة وهو في حالة ذهول تامة، فهل سيحاول صابر حل لغز عماد أم سيركز في حل لـ إنقاذ نجله فقط؟

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.