الأجهر الحلقة 12| عمرو سعد يكشف لـ "عصران" كيف يصبح كبير السوق

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت احداث الحلقه الثانية عشر من مسلسل «الأجهر»، للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث المثيرة، والتى تم عرضها مساء اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية.

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ومن المقرر أن يتم عرض الحلقه الثانية عشر، مساء غداً الأثنين، على قناة «MBC مصر»، بعد الإنتهاء من عرض برنامج "رامز نيفر أند"، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

وتمحورت أحداث الحلقه 12 من مسلسل «الأجهر» حول الإثاره والتشويق، فبدأت بمواجهة «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» ل «ميدا - أحمد صفوت» بعد أن كاد أن ينهي حياته، ولكنه راجع نفسه تنفيذاً لوصية والده بأن لا يقتل ابنه.

وقال «مصطفى الأجهر- عمرو سعد إلى ميدا- احمد صفوت»، أنه هو الذي سوف يعيد تربيته من جديد واكتفى بحبسه فى مكان ما، ثم قام "عطيه اللينى" بضرب «نجيه- نهلة سلامة» على رأسها بالمسدس، رغم تنفيذها لخطته فى التخلص من زوجها المعلم «سعداوى-سيد رجب».

ثم قام "عطية اللينى" بدفن «نجيه- نهلة سلامة»، ثم قام هو ورجالته بسكب "مياه نار" عليها، حتى لا تحلل الجثة ولا يعرف بخبر وفاتها أحدا.

كما جاء ضمن أحداث الثانية عشر من مسلسل «الأجهر»، مفاجأة «أدهم الحوت - خالد زكى» لابنته ، وأعطاها خاتم من الألماس الحر، وطلبت منه أن لا يبعد «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» عنه وغيرها.

ثم كشف «مصطفى الأجهر- عمرو سعد»، سرقة «عطية اللينى» للذهب، وقام بحبسه عندما ذهب ليأخذ الذهب من المكان الذى قام بتخبئته فيه، بسكب عليه الذهب سائحاً على وجهه وغيرها.

وجاء فى نهاية الحلقة، ذهاب «مصطفى الأجهر- عمرو سعد»،

لمقابلة "عصران- عمرو عبد الجليل"، دون أن يشغله المخاطر التى تعود عليه، وقال له أمر «عطيه اللينى» انتهى وأنا معى ستنقل من خدام إلى أن تكون الكبير لأن معايا مفتاح الخريطة، ثم اتفق الأجهر مع عصران، على أن يسترجع فلوس المعلم «سعداوى - سيد رجب» وأمر «عصران» أحد رجالته بذلك وغيرها، من الإتفاقات التى سوف تشاهدونها بالحلقة.

تفاصيل مسلسل الأجهر

وجدير بالذكر بأن العمل يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى.

بالإضافة إلى نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين وإخراج ياسر سامى.