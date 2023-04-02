كشف مستعجل الحلقة 11| مصطفى خاطر يقرر عدم إنهاء حياة توتا

ياسر رشاد - القاهرة - عرضت اليوم، الحلقة الحادية عشر من مسلسل "كشف مستعجل"، عبر احد المنصات الإلكترونية.

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بدأت الحلقة بمشهد محاولة دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" و يوسف "مصطفى خاطر" سرقة عقد شقة فيصل الذي تخفيه لي لي "إلهام وجدي" زوجة دكتور سهام، وأثناء محاولة السرقة تدخل لي لي الشقة وتجدهم مختبئين في الدولاب، وتدخل في خناقة مع يوسف وخلال الخناقة يتعرض سهام للضرب ويصاب ويتم نقله إلى المستشفى.

تذهب لي لي لزيارة زوجها سهام في المستشفى، ثم ترحل عندنا تجد الجميع حوله، وبرغم معرفة سهام أن اليوم سيكون آخر يوم له في المهلة التي أعطاها له يوسف قبل قتله، فيجلس مع أطفاله في المستشفى وينصحهم بالحفاظ على بعضهم وعلى والدتهم، وهنا يبدأ يتعاطف يوسف مع سهام.

يخرج سهام من المستشفى متوجها مع يوسف إلى المطعم، وخلال جلستهم يسرح في مشهد يقوم خلاله بوضع السم ليوسف في الشاي، وبعدها يضع السم بالفعل ولكن هذا السم قام تغيره من قبل التمرجي راغب، ولكن سهام يعترف ليوسف أنه وضع له سم، فيجبره على الشرب من نفس الكوب.

ثم يبدأوا في إطلاق النار على بعضهما في المطعم، وعندما يصل مودي الجزاز "محمد لطفي" يجدهم يلعبوا في المطعم ثم يهربوا من أمامه، وبعد الهروب

يتعاطف يوسف مع سهام ويبلغه بأنه لن ينهي حياته أبدا، وتتفرق طرقهما.

يذهب سهام إلى والدته ويبلغها بأن زوجته لي لي أعادت له عقد الشقة، وهو ما يجعل والدته هناء الشوربجي، تذهب إلى لي لي وتصالحها، في حين يحاول سهام إقناع شقيقته عاليا "هنادي مهنا" بالابتعاد عن يوسف دون إبلاغها أي أسباب.

في المقابل يقوم مودي الجزاز بتهديد يوسف مجددا بقتل والدته، ولكن يوسف يتمسك برأيه ويرفض قال سهام، وعندما يعرف أن هناك من سيحاول قتله يسعى لمساعدته وحمايته، ويذهب له في منزله مره أخرى فيتفاجأ سهام ويتسائل عن سبب عودة يوسف، فيبلغه أنه عاد ليحميه وسيحاول أن يرسله خارج البلاد لفترة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

المسلسل بطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.