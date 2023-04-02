مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" الحلقة 11 .. سميحة تبحث عن الجدة سوسو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر العديد من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"النجمة يسرا فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

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"1000 حمد الله على السلامة" الحلقة 9 .. فوقية تتهم سميحة بالعين الحاسدة

أبرز المشاهد

تبداء الاحداث بالحسيني يخبر سمير تدخل البوليس في الامر، يعنفة سمير على تصرفة بشكل لفت الأنظار اليه، يطلب منه سمير الانصراف "طرده"، يصل علي بويكا لسميحة و أولادها تطلب سماح من علي توصيلهم و توصيل أكرم و فوقية، بعد موافقة علي يك تشف انه سيذهب بهم لدهشور من أجل البحث عن الجده سوسو مجاناً بعد أدائهم بشكل كوميدي امامه انهم بحاجة للمساعدة.

تبداء رحلة البحث عن الجدة سوسو في دهشور و تطلب منه سميحة البقاء معها حتى تنتهي من زيارتها و حجتها في ذلك انها تريد الشعور "بعزوة" معها يحاول علي التملص من الامر و لكن سميحة تعدة بتعويضة مادياً، تقابل سميحة أحد رجال القرية و تسأله علي عنوان المصرفاوي و يخبرها كيف تتجه، تسأل جاكي الفنانة ايمان السيد سمير الفنان محمد محمود عن سبب طردة للحسيني الفنان اوتاكا و ما هو السر الذي يخفية عنها، يخبرها سمير انهم اقاربه.

ترفض سميحة الدخول لبيت الجدة سوسو بعد الوصول له بصعوبه بدون "هدية" تقترح فوقية شراء "شربات ورد و ماء ورد" و تطلب من أكرم شراء الطلبات من اقرب مكان.

يزور وائل الفنان علاء مرسي الضابط حسام الفنان أحمد عبد الوهاب و يخبرة بأمر الحسيني و القلق الذي تسبب به له و لاسرته، يعلم أكرم من سامح ان الميراث عبارة عن عقارات و أراضي، بينما تنتظر سميحة و فوقية أكرم و سامح يشاهدون من خلال نافذة البيت طفل رضيع، تعلق سماح على مظهر الرضيع و تعتقد ان يضع تاتو و تخبرها فوقية انه كحل و تطلب منها سماح تجربته.

يحاول الحسيني مع جاكي اقناع سمير بمسامحته و عودته للعمل معه مرة أخرى، يشتبك طفل من أطفال القرية مع فوقية و سميحة و سماح بطريقه غير لائقه و يطلب منهم مغادرة المكان حتى يتمكن هو و اصدقائة من اللعب وسط اندهاش الجميع.

يعود أكرم و سامح للمنزل وهم يركبون

حماران، يجدون علي نائم بالسيارة ولا يدري شيئ عن سميحة و فوقية و سماح، يدخل أكرم بيت المصرفاوي و معه سامح ظنناً منهم ان سميحة و سماح و فوقية بالداخل، تنصح جاكي سمير بالتقصي عن رقم الدراجة البخارية التي كانت بصحبة سماح و بالفعل يصل لاسم صاحب الدراجة البخارية، تستمتع سميحة و فوقية و سماح بالعب في الشارع مع أطفال البلدة و لكنها تخطئ التصويب بالكرة و تصيب أكرم.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

بعد وفاة زوجها تعود سميحة و أولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئه بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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