عملة نادرة الحلقة11| طارق لطفي يعترف بحبه لـ نيللي كريم

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل "عملة نادرة"، والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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تبداء الاحداث بمصارحة نادرة (نيللي كريم) الجميع اخبارهم ان مسعود (أحمد عيد) هو قاتل بلال (علي الطيب) وسط ثورة من كل افراد الاسرة يتهموها بالجنون، يؤكد لها عبد الجبار (جمال سليمان) ان التقرير ليس كافياً.

تذهب سكينة لنادرة محذره و مهدده و تؤكد لها في حال عاودت اتهام مسعود بقتل اخوه بلال ستقتلها بدم بارد، يسأل علاء مسعود عن حقيقته و يؤكد له مسعود ان مالهم من حرام و انه يراه تاره ولي و تاره فلاتي يرافق غالية الغزية.

يؤكد عصام لوالدة حسن أبو عصايا انه ترك آنس و انه كان في غفله من امرة و كان لابد من تواجده بجانبة، يفرح حسن بالامر و يعده بزواجه من احساً البنات، تؤكد أنس لنادرة ان ما قالته يفتح عليها طاقة جهنم، تسالها عن الشخص الذي كانت برفقته وتخبرها انه اخوها، تزور نفيسة صديقة اسراء التي رافقتها للمعبد و تطلب منها 20 الف جنية ويبدوا عليها التهديد بعض الشيئ.



تتلقى نادرة خطاب من رجل مجهول "شداد –الفنان طارق لطفي" يخبرها ان هواها قد أصاب قلبه ويؤكد لها معرفته القديمة بها ويذكرها بلعبهم سوياً وهم أطفال ويبدي له اعجابه بقوتها امام عبد الجبار و يترك لها رقم هاتفه لكي تتواصل معه لو احتاجت لشيئ.



تخشي إسراء من نفيسة بسبب طلبها للمال خوفاً من فضح امرها و تطلب من علاء الأموال و يوافق على الفور، يعاتب عادل رجل المقبره على فضح امرة و يخبرة بخطف حسن أبو عصايا لولدة من امام المدرسة معاقباً له على تعاونه مع عادل و والدة، تطلب سكينة من عبد الجبار حضور المولد و يخبرها ان نادرة ستتنازل عن الأرض بعد أسبوع.

يتسلل مسعود لبيت دميانه سراً من الشباك و تستيقظ مزعورة، يطلب منها مسعود الاطمئنان و ان تنسى انه ابن الكبير و يخبرها انه يريد منها ان تساعده لتخفيف همومه و تطلب منه دميانة ان يذهب لزوجته و يتركها، عند مغادرة مسعود بيت دميانة يراها الشيخ الشاب عمر و تشعر دميانة بالخوف.



يقابل الأستاذ القاهري وسيم رقية ووالدها و يطلب منه يد ابنته رقية و يرد علية والد رقيه بالانتظار لبعد المولد، يشعر عصام يخيانة عمه عطية و ولده عادل و يؤكد له حسن ان الامر ليس على هواه.

تشتكي دميانه لعزت من الشيخ الشاب عمر و انه يريد طردها من البلد و يؤكد لها عزت من ضرورة عودة زوجها ميلاد، يقدم عبد الجبار لنادرة مليون جنية بدلاً من الأرض و يطلب منها بعد إقامة المولد ان تتنازل عن الأرض وتوافق نادرة و تهلل لها سكينة مناصرة لأول مره، تتصل نادرة بدميانة سراً و تطلب منها تنفيز كلامها، تتوجه نادرة ورضيعها وخادمتها الخاصة والحارسة شوق، تدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بإنتظارها شداد الفنان محمد لطفي.



قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

