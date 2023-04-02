شريف يزور زياد في عيادته و يؤكد برائته من حريق سيارته .. الحلقة 11 من "جميلة"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "جميلة" العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

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أبرز المشاهد

تزور نرمين في العيادة باكية تشتكي "كذب" من تصرف جميلة المهين معها و تطلب منه ان يعيد لها حقها، يسأل زياد جميلة عن صدق كلام نرمين و تكذبها جميلة و تطلب منها مساعدتها على تلك الفترة الصعبة، تخبرة جميلة بمتاعب العمل بلاضافة الي مشاكلها الاسرية التي يعلمها، يزور شريف زياد في عيادته و يؤكد له برائته من حريق سيارته و يطلب منه التفاهم و الاتفاق من اجل الازمة التي تسبب فيها فيديو شهيرة الموجود على السوشيال ميديا.



تتابع جميلة عملها بدقة و حزم تجاه أحد المخالفين، تزور رحاب شهيرة غاضباً مدافعاً عن شرف اخيها المتوفي، تؤكد لها رحاب ان لديها رسائل بينها و بين اخيها المتوفي تثبت انها تسببت في وفاته و تعدها بإبلاغ الشرطة و تقابل شهيرة كلامها ببرود، ترسل شهيرة لطارق رسالة صوتية تطلب منه حزم الامر و وضع نهاية له، و يؤكد لها ان الامر كاد ان ينتهي.

أبناء داليا و طارق يعاتبوها على ما فعلته "نشر الفيديو" و تؤكد لهم سعادتها بما حدث و انه نتيجة طلاق طارق لها، يخبرها طارق و أبنائها انها افسدت حياتهم الشخصية بسبب تصرفها، تنهرهم داليا و تؤكد ان ما فعلته رد فعل لتصرفات والدهم، ترفض داليا الرجوع له و تؤكد انه يريد العودة لها مرة أخرى بسبب أموالها و ليس حبها، يطلب طارق منها السماح و ترفض بإصرار و قوة.



تخبر آية والدتها برغبة أكرم في العودة للفندق من أجل مي، يزور زياد والدته و تخبرة عن استيائها مما حدث بسبب فيديو شهيرة و تطلب منه ان ينصحها بإلاتزام ، يدرك زياد ان والدته تقول ذلك خوفاً على ترشح اخوه نادر لمنصب هام.

تحاول جميلة ان تطمئن أكرم و تطلب منه ان يرتاح، تحتضن شهيرة جميلة و تشكرها على موقفها و جميله تؤكد لها مبتسمة لا داعي للشكر.



اثناء تواجد يونس ابن زياد مع جميلة منتظراً والدة تتصل به والدته نرمين و تلقنه بعض الأمور ليفعلها، تخبر نرمين هشام ان سبب زواجه منها كرهه لزياد و

يؤكد لها ان زواجهم في السر ولا يعلم به زياد، يطلب هشام من نرمين الانتظار حتى تنتهي خطة شيري.



يبكي يونس و يشتكي لوالدة زياد انه تعرض للضرب من جميلة، يهين زياد جميلة و يتهمها بعدم شعورها بيونس كونها ليست أم، تتصل جميلة بهشام و بجوارة نرمين و يخبرها انه في زيارة لبلدته و تطلب منه زيارته، تنزعج نرمين من اتصالها، يشتكي زياد لوالدته تصرف جميلة مع يونس و تؤكد له والدته انها متأكدة برائة جميلة مما حدث مع يونس.



يخبر هشام شيري برغبة جميلة في الانجاب و تؤكد له ان خطتها ستتعرض للفشل لو انجبت جميلة، تفكر شيري قليلاً و تغير خطتها.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

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