شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 11.. شوف دلع شيماء سيف ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا مختلفة، حيث نشرت صفحة قناة cbc، صورة كوميكس لشيماء سيف وزوجها محمد ثروت من أحداث المسلسل، وهما في حالة رومانسية، ولكن سماح وسامح لهما رأى آخر.





يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.