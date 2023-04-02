شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة الحلقة 11.. أحمد أمين يجد نفسه محتجزا فى مصحة لعلاج الغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتقل شفيق (أحمد أمين) إلى شخصية جديدة فى الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الصفارة والذى يتم عرضه على قناة DMC، حيث انتهت الحلقة السابقة بظهور شفيق فى حالة عصبية شديدة ورغبته فى المشاجرة مع علاء ومدير الشركة فى الحفل لتنتهي الثلاثة دقائق ليجد نفسه مقيدًا فى سرير فى مصحة لعلاج الغضب.

ويمر الطبيب على شفيق ويصدمه بأنه يمر بحالة عصبية بسبب أن عقله غير قادر على تجاوز يوم الحفلة وتبعياتها من حبيبته التى تركته، وترقيته التى حصل عليها، ونظرة أخيه له، وكل ذلك سبب له حالة من من الهلاوس وطول الوقت عصبى وغاضب ما يجعله يخلق قصصًا ووهمية حول عودته، كما يؤكد الطبيب أيضًا أن الحديث عن صفارة تعود بالزمن غير موجود فيوجد صفارة بالفعل ولكنها عادية وكل ما يحكيه شفيق هو خيال.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.