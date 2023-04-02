شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 11.. شيري تغير خطتها وجميلة تفكر في الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل جميلة العديد من الأحداث المهمة، حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج، وينافس في دراما رمضان 2023.

وتبدأ الأحداث بعد زيارة نرمين لزياد في العيادة باكية وتدعي أن جميلة تتصرف بشكل مهين معها وتطلب منه أن يعيد لها حقها، ويسأل زياد جميلة عن صدق كلام نرمين و تكذبها جميلة وتطلب منها مساعدتها في تلك الفترة الصعبة.

وتخبرة جميلة بمتاعب العمل بالإضافة إلى مشاكلها الأسرية التي يعلمها، ويزور شريف زياد في عيادته ويؤكد له براءته من حريق سيارته ويطلب منه التفاهم والاتفاق من أجل الأزمة التي تسبب فيها فيديو شهيرة الموجود على السوشيال ميديا.

تزور رحاب شهيرة غاضبًا مدافعًا عن شرف أخيها المتوفي، تؤكد لها رحاب أن لديها رسائل بينها وبين أخيها المتوفي تثبت أنها تسببت في وفاته وتعدها بإبلاغ الشرطة وتقابل شهيرة كلامها ببرود، ترسل شهيرة لطارق رسالة صوتية تطلب منه حزم الأمر ووضع نهاية له، ويؤكد لها أن الأمر كاد أن ينتهي.

فيما يعاتب أبناء داليا والدتهم على ما فعلته "نشر الفيديو" وتؤكد لهم سعادتها بما حدث وأنه نتيجة طلاق طارق لها، يخبرها طارق وأبنائها أنها أفسدت حياتهم الشخصية بسبب تصرفها، تنهرهم داليا وتؤكد أن ما فعلته رد فعل لتصرفات والدهم، ترفض داليا الرجوع له وتؤكد أنه يريد العودة لها مرة أخرى بسبب أموالها وليس حبها، يطلب طارق منها السماح وترفض بإصرار وقوة.

تخبر آية والدتها برغبة أكرم في العودة للفندق من أجل مي، يزور زياد والدته و تعبر عن استيائها مما حدث بسبب فيديو شهيرة وتطلب منه الالتزام، يدرك زياد ان والدته تقول ذلك خوفاً على ترشح اخوه نادر لمنصب مهم.

تحاول جميلة ان تطمئن أكرم و تطلب منه ان يرتاح، تحتضن شهيرة جميلة و تشكرها على موقفها .

وضمن أحداث المسلسل واثناء تواجد يونس ابن زياد مع جميلة منتظراً والدته، تتصل به والدته نرمين و تلقنه بعض الأمور ليفعلها، تخبر نرمين هشام ان سبب زواجه منها كرهه لزياد و يؤكد لها ان زواجهم في السر ولا يعلم به زياد، يطلب هشام من نرمين الانتظار حتى تنتهي خطة شيري.

يبكي يونس و يشتكي لوالدة زياد انه تعرض للضرب من جميلة، يهين زياد جميلة و يتهمها بعدم شعورها بيونس كونها ليست أم، تتصل جميلة بهشام و بجواره نرمين و يخبرها انه في زيارة لبلده و تطلب منه زيارته، تنزعج نرمين من اتصالها.

ويشتكي زياد لوالدته تصرف جميلة مع يونس و تؤكد له والدته انها متأكدة من براءة جميلة مما حدث مع يونس.

يخبر هشام شيري برغبة جميلة في الانجاب و تؤكد له ان خطتها تتعرض للفشل لو انجبت جميلة، تفكر شيري قليلاً و تغير خطتها.

قصة مسلسل "جميلة"جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.