شكرا لقرائتكم خبر عن الأفيش الرسمى لفيلم "رمسيس باريس" تمهيدًا لعرضه فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023، وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الأسابيع الماضية الأفيش الأول الفيلم، وبعده طرحت البرومو الأول الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور معظمها فى العاصمة الفرنسية باريس ويغلب عليها الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تطرح الشركة برومو جديد رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.



رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفي خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.