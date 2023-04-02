شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 11.. محمد ثروت يطمئن على فلوسه ويسرا تلعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، أثناء طريق سير عنبة والدكتورة سميحة وأبنائها وفوقية وزوجها محمد ثروت، وجدوا أحد أبناء دهشور، وسألوه عن منزل الرجل الذى تبحث عنه حتى يوصلها إلى طنط سوسو، وبالفعل وصلوا للمكان، ولكن اعترضت الدكتورة سميحة على عدم دخولها إلى منزل حماتها بدون أي هدايا، وارسلت أكرم مع أبنها حتى يشترى لها ورد وحلويات حتى تقدمها لطنط سوسو.

ومع تتابع الأحداث، حاول محمد ثروت سؤال سامح عن الميراث وكم يبلغ، وأبلغه سامح أن الميراث يتمثل في عقارات ومبانى، حيث ملأ الخوف قلب اركرم، بسبب أنه من يصرف على عائلة الدكتورة سميحة واراد أن يطمئن على عودة أمواله، وعندما عادوا وجدوا أن الدكتورة سميحة وسماح وفوقية لم يكونوا موجودين، وسألوا عنهم بوكيا الذى أكد لهم انهم دخلوا المزل.





وعند انتظار الدكتورة سميحة وفوقية وسماح لحين مجئ سامح وأكرم، وجدوا أطفالا يلعبون بالكرة، وقررت الدكتورة سميحة أن تلعب معهم وتضيع الوقت لحين عودة سامح واكرم .

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.