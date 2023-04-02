شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 11.. الشافعى يرد بالحجة حول شبهة الانتفاع بشحوم الميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وبدأت باتهام شاب - داخل المسجد - الإمام الشافعى، بأنه أدخل النجاسة فى بيت الله (يقصد الجلود التي دون عليها علم الإمام الليث وأودع الكتاب داخل المسجد)، ويبدأ الحاضرون فى توبيخ هذا الشاب لكن الإمام يطالبهم بأن يدعوه يسأل ما يشاء.

وهنا يسأل الشاب الإمام الشافعى قائلاً: أيها الفقيه ما قولك فى قول رسول الله إن الله تعالى ورسوله حرّم الميتة ـ تعلمنا أن رجلا سأل رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال: لا! هو حرامٌ.

ويرد الشافعى على الشاب الثائر فى سؤاله، قائلاً: ولكن العلماء اختلفوا فى قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التى ينتفع بها، هنا يرد الشاب: ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى الانتفاع بها.

يرد الشافعى: صحيح، ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى البيع، لا إلى الاستفادة منه، ومن ثم فيجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن والاستصباح بها وغير ذلك بما ليس بأكل.

وهنا يتدخل أحد الشيوخ فى المسجد قائلاً: صحيح ولكن هذه الرقاع (يقصد ما دونه الشافعى عن الإمام الليث) قد كتب بها آيات الله.. وربك إن كانت لك حجة على هذا هاتها".

يرد الشافعى: حجتي ما روى عن ميمون أن رسول الله قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر".

ويستشهد الشيخ بحديث ابن عقيم يحرم الانتفاع بشحوم الميتة، لكن الشافعى يقول إن ابن عقيم لم يلتق رسول الله يوما وما كان من أصحابه وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل .

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.