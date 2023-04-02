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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الايطالي

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم في الدوري الايطالي، يستضيف ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” مباراة نابولي ضد ميلان في صدارة الموسم 28 من الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 الحالي ابتداءً من الساعة 21:15 صباح اليوم الأحد.

نابولي ضد ميلان

ويعد ميلان ثاني فريق تعرض لأكبر عدد من الخسائر في آخر تسع مباريات بالدوري الإيطالي، بعد ليتشي الذي يحتل المركز الخامس عشر، وهو نادي جولدن سكوير الذي تلقى أكبر عدد من الهزائم في هذه المسابقة حتى الآن. 10 هزائم من 27 مباراة.

وخسر فريق ميلان 5 مباريات، وانتصر في 3 وتعادل واحد في آخر 9 مواجهات في الدوري الإيطالي، وهو رقم سلبي يهدد الروسونيري قبل مباراة الليلة المتوقعة ضد نابولي.

ميلان ضد نابولي

هذا الموسم، يتصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بفارق 19 نقطة عن لاتسيو برصيد 52 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ثم ميلان في المركز الرابع في جدول منافسات كالتشيو.. لديها 48 نقطة.

يبحث فريق نابولي عن استمرار انتصارات الليلة على ميلان في صدارة الدوري الإيطالي لمحاولة الفوز باللقب الثالث في تاريخ هذه المسابقة من خلال ترسيخ التفوق والاقتراب من حلم جماهيره.

وفاز نابولي بالدوري الإيطالي مرتين في تاريخه بقيادة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا في موسمي 1987 و1990.

بتوجيه من المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي، يقدم فريق نابولي موسمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي، ويقترب من تقاسم المجد مع النادي الجنوبي بالفوز بلقب الكالتشيو.

فاز فريق نابولي في 11 مباراة هذا الموسم بالدوري الإيطالي وخسر واحدة من آخر 12 مباراة.

من ناحية أخرى، سيلعب ميلان اليوم ضد نابولي بهدف حصد ثلاث نقاط لمواصلة الصعود إلى المركز الثاني.

ولم يعرف ميلان حامل اللقب طعم الفوز في الجولات الأخيرة من الدوري الإيطالي وخسر أمام فيورنتينا بنتيجة 2-1، ثم تعادل مع ساليرنتيانا 1-1 وسقط أمام أودينيزي 1-3 على التوالي.

تُذاع مباراة نابولي ضد ميلان في الموسم الثامن والعشرين من الدوري الإيطالي على قناة كانال تي في. AD SPORTS Premium 1.

ومن المقرر أن يواجه فريق نابولي نظيره ميلان في ذهاب الدور الثامن من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو يوم 12 أبريل الجاري، وتقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو يوم 18 أبريل. ملعب دييغو أرماندو مارادونا