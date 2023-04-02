شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 11.. عنبة يستقل يسرا إلى دهشور بعد خروجه من القسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة حيث عاد أوتاكا من مراقبة الدكتورة سميحة إلى محمد محمود، وأكد له أن البوليس يطارده حتى عاد إلى المصنع، كما أن بويكا عاد من قسم البولس بعدما افرج عنه الضابط حسام، خاصة بعد تدخل الدكتورة سميحة التي أكدت أنه لم يتعرض لها وأبناؤها.

ومع تتابع الأحداث، عندما عادت الدكتورة سميحة مع أولادها من القسم ومعها فوقية وأكرم وأبناؤها، وجدوا بويكا في الطريق، فطلبوا منه أن يستقلهم إلى المنزل، وطلب بويكا الأموال مقابل تلك الموضع، لقتول له سميحة أنها ستدفع له عقب المشوار، وقبل صعودهم طلبت فوقية أن تذهب وتضع ابنها الرضيع "اوزو" وأكلت المحشى وتأخرت لمدة ساعتين، ما أصابهم الغضب.

واستقلهم بويكا إلى دهشور، للبحث عن عن طنط سوسو، كما ان سميحة طلبت من بويكا أن يكون معهم في دهشور، وتحدث معهم أنه يلزم ان يعود لسيارة الشاي، لكنها طلبت منه أن يكون معهم، خاصة أن سميحة ابنتها أكدت لها أن بويكا رجل جدع وشهم فوافق بوكيا على الفور.





يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.