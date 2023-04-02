شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 11.. جونى يكشف لمربوحة حقيقة خطوبته المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكبير أوى 7، بحديث الكبير مع شقيقه جونى وخطوبته التى لا أحد يعلم عنها شيئًا وطلب منه أن يترك شروق لأنه لا يعلم عن أهلها وأن الزواج لازم الأهل يتعرفوا على بعض.

وتحدث جونى مع مربوحة "رحمة أحمد"، أن خطوبته مع شروق "آيتن عامر" مزيفة وأنهم فعلوا ذلك بسبب المشاهدات وزيادة المتابعين وطلب منها ألا تخبر الكبير بفعلته.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.